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Ölümlü kaza zanlısı tutuksuz yargılanacak

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Ercan- Gaziköy anayolunda Sadık Özcan Topkayalı’nın ölümüyle neticelenen trafik kazasında araç sürücüsü Ümit Ilgan, teminatla serbest bırakıldı

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Ölümlü kaza zanlısı tutuksuz yargılanacak
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Ercan- Gaziköy anayolunda Sadık Özcan Topkayalı’nın ölümüyle neticelenen trafik kazasında araç sürücüsü Ümit Ilgan dün yeniden  mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yusuf Türkkal, olguları aktardı. Polis, 07.03.2023 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Ercan-Gaziköy Anayolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında, 40 yaşındaki Ümit Ilgan’ın yönetimindeki çöp kamyonu ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada anayol üzerinde bulunan Birkayalar petrol önlerine geldiğinde, dikkatsizliği ve anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa tali yola dönüşe geçmesi sonucu, o esnada anayol üzerinde doğu istikametine doğru seyreden 53 yaşındaki Sadık Özcan Topkayalı yönetimindeki EP 712 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını anlattı.
Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Topkayalı’nın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini söyledi.
Polis, araç sürücüsü Ümit Ilgan’dan kan örneği alınıp aynı gün tutuklandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının  haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 100 bin TL nakdi teminat yatırması, 3  kefilin 600 bin TL kefalet senedi imzalaması, yurtdışına çıkışının yasaklanması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
 
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