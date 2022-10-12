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'Son Sefer' operasyonunda uyuşturucudan 5 kişi tutuklandı

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'Son Sefer' operasyonunda uyuşturucudan 5 kişi tutuklandı
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün dün akşam Girne’de düzenlediği “Son Sefer” operasyonunda yaşları 24 ile 39 arasında değişen 5 kişiyi uyuşturucu bulundurmaktan tutukladı.
Polisin verdiği bilgiye göre, üzerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda yaklaşık 10 gram kokain, 9,5 gram hintkeneviri ve içinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare alındı.
Operasyonda, S.Ü.(E-39), A.B.B.(E-34), M.A.(E-34) ve S.A.(E-24) ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan C.E.(E-24) tutuklandı.
 
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