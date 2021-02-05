SON DAKİKA: Gönyeli'de şüpheli ölüm

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 12:00 sıralarında, Gönyeli’de sakin Saifeldin K. Mohamed ELSHAFIY (E-21), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulundu.
21 yaşındaki gencin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır.
Ayrıntılar birazdan...
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