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SON DAKİKA: Gönyeli'de şüpheli ölüm

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SON DAKİKA: Gönyeli'de şüpheli ölüm
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 12:00 sıralarında, Gönyeli’de sakin Saifeldin K. Mohamed ELSHAFIY (E-21), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulundu.


21 yaşındaki gencin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır.
 
Ayrıntılar birazdan...

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