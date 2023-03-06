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Son bir haftada 65 kaza

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Son bir haftada 65 kaza
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KKTC’de bir haftada 65 trafik kazası meydana geldi, 21 kişi yaralandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, 27 Şubat - 5 Mart tarihlerini kapsayan süre içerisinde KKTC'de toplam 65 trafik kazası meydana geldi, 21 kişi yaralandı, kazalar sonucu toplam 2 milyon 916 bin 500 TL hasar meydana geldi.
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak, dikkatsiz sürüş yapmak, kavşakta durmamak, yakın takip ve diğer etkenler olarak yer aldı.
Aynı dönem içerisinde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kotrolleri sonucu, toplam 10 bin 368 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 1143 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Suçların dağılımı ise şöyle:
“Sürat ( 255 ) , Tehlikeli Sürüş ( 8 ), Dikkatsiz Sürüş ( 18 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 152 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 10 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 29 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 195 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 44 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 153 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 10 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 60 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 42 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 2 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 1 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 3) ve 161 diğer trafik suçları.”
 
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