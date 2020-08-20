Türkkal: Oyuncum bayıldı ama oyun durmadı

Alparslan Türkkal, Alayköy-Pınarbaşı maçında yaşananlar ile ilgili açıklamalarda bulunurken, “Oyuncum aldığı darbe sonucu sahada bayıldı. Ama hakem oyunu durdurmadı ve golü yedik. Oyuncum da, “Biz durduk, rakip durmadı. Bu nasıl yüzsüzlüktür.” deyince kırmızı kart gördü” ifadelerini kullandı

Alayköy teknik sorumlusu Alparslan Türkkal, Alayköy-Pınarbaşı maçında Alayköy 2-0 mağlup durumda iken sahadan çekilmeleri ve Alayköy futbolcusu Aydoğan Sarıkaya’nın, 40. Dakikada, oyuna girip 41. Dakikada kırmızı kart görüp, hakemi itmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Alparslan Türkkal’ın açıklamaları şöyle:

“Benim oyuncum kafasına aldığı darbe sonucu sahada bayıldı. Hakeme yerde yatan oyuncu var diye bağırdık. Benim oyuncularım arkadaşlarına bakmak için durdular. Bu esnada hakem oyunu durdurmadı ve golü yedik.

Ben golde değilim. Öncelik insan sağlığıdır. Bunun üzerine benin oyuncum 40. dakikada oyuna girdi.

O esnada arkadaşlarına ben anlamadım. Biz durduk, rakip durmadı. Bu nasıl yüzsüzlük dedi. Hakem bunu duyunca oyucuma kırmızı kartı gösterdi. Ondan sonra da itme yaşandı.”

