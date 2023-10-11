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Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesiyle ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı

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Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesiyle ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı
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Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında biri doktor, diğeri eczacı olmak üzere bugün iki kişi daha zanlı olarak tutuklandı. Tutuklanan zanlılar yarın sabah tutukluluk talebi ile Gazimağusa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılacaklar. 
Öte yandan bugün, Lefkoşa Sanayi Bölgesinde, iki çöp poşeti içerisinde küpürleri kesik halde atılmış ilaçlar bulunarak emare olarak alındı.
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