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Şahlan evinde kazandı

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Şahlan evinde kazandı
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Hentbol’da Emre Uyanıktürk U-16 kadınlar ligine dün akşam oynanan tek karşılaşma ile devam edildi. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Şahlan ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. İlk devresini rakibi UKÜ karşısında 11-6 önde kapatan Şahlan karşılaşmayıda 18-13 kazanarak geceyi kayıpsız kapattı. Sultan ve Almina geceyi 5’er golle tamamlayarak takımına en fazla katkı sağlayan isimler oldu.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
                          O      G      B       M      AG    YG    AV    P
1       ŞAHLAN   3       2       0       1       59      42     17     4
2       DİGEM      2       2       0       0        33     23     10     4
3       UKÜ          3       0       0       3       37      64     -27    0
 
 
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