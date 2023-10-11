Şahlan evinde kazandı

Hentbol’da Emre Uyanıktürk U-16 kadınlar ligine dün akşam oynanan tek karşılaşma ile devam edildi. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Şahlan ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. İlk devresini rakibi UKÜ karşısında 11-6 önde kapatan Şahlan karşılaşmayıda 18-13 kazanarak geceyi kayıpsız kapattı. Sultan ve Almina geceyi 5’er golle tamamlayarak takımına en fazla katkı sağlayan isimler oldu.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
O G B M AG YG AV P
1 ŞAHLAN 3 2 0 1 59 42 17 4
2 DİGEM 2 2 0 0 33 23 10 4
3 UKÜ 3 0 0 3 37 64 -27 0
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