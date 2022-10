Sahte belgeyle okula kayıt yaptırdı

Notlarının düşük olması sebebiyle, okul kaydı yaptırabilmesi için sahte olarak düzenlediği ders notları dökümünü GAÜ’ye veren 19 yaşındaki genç tutuklandı



Girne’de 19 yaşındaki Hasan Can Doymuş’un, okula kayıt yaptırabilmek için sahte olarak düzenlediği ders notları dökümünü (transkript) elektronik posta yoluyla bir üniversitenin öğrenci işleri bölümüne gönderdiği ortaya çıkarıldı.

Düşük notlarını sahte olarak düzenlediği iddia edilen Transcript üzerinde yükselterek okul kaydı yapmaya çalıştığı iddiası ile tutuklanan zanlı Hasan Can Doymuş mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Dağdelen olayla ilgili bulguları aktardı. Dağdelen 12 Ağustos 2022 tarihinde Girne’de, yurtdışında sakin zanlı Hasan Can Doymuş’un notlarının düşük olması sebebiyle, okul kaydı yaptırabilmesi için sahte olarak düzenlemiş olduğu ders notları dökümünü (Transcript) Girne Amerikan Üniversitesi Öğrenci İşleri Bölümüne, elektronik posta yolu ile göndermek suretiyle suç işlemeye teşebbüs ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlının yapılan şikayet üzerine arana kişi olarak kaydedildiğini ve 8 Ekim 2022 tarihinde KKTC'ye giriş yapmaya çalıştığı esnada suçüstü tutuklandığını söyledi.

Polis zanlı ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini yapmış olduğu beyanlarının araştırılacağını ayrıca söz konusu evrakın orijinalinin inceleneceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.