Lefkoşa’da 11 yıl önce eşi Şükran Sadrazam’ı boğarak öldürerek 25 yıl hapis cezası alan ve beraat etmek için İstinaf Mahkemesi’ne başvuran Çetin Sadrazam’ın cezası 32 yıla çıkarıldı

Lefkoşa’da 13 Nisan 2011 tarihinde eşi Şükran Sadrazam’ı boğarak öldürerek 25 yıl hapis cezası alan sanık Çetin Sadrazam, istinafta Taammüden adam öldürme suçundan mahkum edildi ve cezası 32 yıla çıkarıldı.KKTC Başsavcılığı, alt mahkemenin sanığı taammüden adam öldürme suçundan mahkûm etmemekle hatalı olduğu ve cezanın alenen az olduğuna ilişkin, sanık ise beraat etmesi talebiyle istinaf dosyalamıştı. İstinaf Mahkemesi, KKTC Başsavcılığı’nın sanık ile ilgili dosyaladığı istinafı kabul etti.İstinaf kararı dün, Yargıtay Ceza olarak oturum yapan Bertan Özerdağ’ın başkanlığında, Beril Çağdal ve Peri Hakkı’dan oluşan Yüksek Mahkeme heyetinin huzurunda görüşüldü ve heyet sanık Çetin Sadrazam’ı Taammüden adam öldürme suçundan mahkûm edip, alt mahkemenin verdiği 25 yıl hapis cezasını iptal etti ve 32 yıl hapis cezası ile değiştirdi.13 Nisan 2011’de üç çocuk annesi Şükran Sadrazam, Lefkoşa’nın Taşkınköy bölgesindeki evinde, kız kardeşi tarafından ölü vaziyette bulunmuştu...Aylarca süren araştırmalar ve yapılan DNA testlerinden sonra, Şükran Sadrazam’ın, eşi tarafından ciddi şekilde darp edildiği ve boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti.Güney Kıbrıs’ta yaşayan Çetin Sadrazam’ın olay gecesi eşinin evine geldiği, cinayet öncesinde cinsel ilişkiye girdiği de belirlenmişti.Üç çocuk annesi Şükran Sadrazam eşi ile yaşadığı sorunlardan dolayı Güney Kıbrıs’taki yaşantısını terk etmiş Kuzey Kıbrıs’a gelerek Lefkoşa-Taşkınköy’de yaşamaya başlamıştı.Eşi Çetin Sadrazam’dan boşanmak isteyen Şükran, Güney’den Kuzey’e geldikten 2 ay sonra evinde ölü olarak bulunmuştu. Şükran’ın ölmeden iki hafta önce eşi ile polislik olduğu da ortaya çıkmıştı. Cansız bedeni kız kardeşi tarafından bulunan Şükran’ın yapılan soruşturma sonucu cinayete kurban gittiği belirlenmişti.