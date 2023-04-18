Polisiye haberler

Gazimağusa’da Tabipler Birliği’ne üye olmadan tabiplik yapan kişi tutuklandı

Gazimağusa’da Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne üye olmadığı halde izinsiz tabiplik yaptığı tespit edilen kişi tutuklandı.



Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, M.Z.K.’nin (K-35), 2022-2023 tarihleri arasında, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne üye olmadığı halde, ücret karşılığında hasta muayene ederek, izinsiz tabiplik yaptığı tespit edildi. M.Z.K. tutuklandı.

-Girne’de İlaç ve Eczacılık Yasası’na aykırı hareket

Girne’de faaliyet gösteren bir eczaneye 13 Nisan tarihinde müşteri olarak gelen bir şahsa, M.E.’nin (K-26), yeşil reçetesi olmadığı halde 112 adet yeşil reçeteye tabi ilacı sattığı tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Seyir halindeki araçta yangın çıktı

Güzelyurt - Bostancı Anayolu üzerinde dün saat 23.55 sıralarında seyir halinde bulunan Arif İşkey yönetimindeki araçta, motor bölünden sızan benzinin alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, aracın motor kısmı, ön tamponu ve farları yandı.

