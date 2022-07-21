Polisiye Haberler

Evinde tabanca bulunan şahıs tutuklandı... Üç bölgede yangın...

Gazimağusa’da dün A.A.’nın (E-37) evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör bulunarak emare olarak alındı.

A.A. tutuklandı, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Üç bölgede yangın

Mutluyaka-Mormenekşe köy kavşağının batısında dün meydana gelen yangın sonucu, 2 dönüm kuru ot, 50 dönüm anız, 1 adet rulo balya, 25 metrelik sulama hortumu ve 2 harnup ağacı yandı.

İnönü-Türkmenköy arasındaki yol kenarında dün meydana gelen yangın sonucu, 20 dönüm anız, 2 dönüm bağlanmamış kalem ve 1 adet rulo balya yandı.

Öte yandan İskele-Karpaz Anayolu üzerinde, Kurtuluş Köyü yol kavşağının güneyinde bulunan bir inşaat alanı içerisinde dün meydana gelen yangın sonucu, 40 adet sandviç panel, 4 adet camlı pvc kapı, 35 adet camlı pvc pencere, 2 adet kapı çerçevesi ve yarım dönüm kuru ot yandı.

Yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.