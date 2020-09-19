Polisiye Haberler

LEFKOŞA VE GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU… 6 TUTUKLU VAR

Lefkoşa ve Gazimağusa’daki uyuşturucu operasyonlarında yaşları 21 ile 36 yaşları arasında değişen 6 kişi tutuklandı.

Bir evde ve iki yurt odasında yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, polisi görünce kaçan şahsın tasarrufunda da uyuşturucu bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da dün 12.00 sıralarında evinde yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan N.M.S.M. (E-25) tutuklandı.

İKİ YURT ODASINDA ARAMA

Yine dün Gazimağusa’da saat 13.00 sıralarında yurt odasında yapılan aramada içinde kokain türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 kapsülle, yaklaşık iki buçuk gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. A.S.M.H.(E-21) ve H.A.H.(E-24) ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan Z.H.M.(E-23) tutuklandı.

Aynı saatlerde C.I.’nin (E-23) Gazimağusa’daki yurt odasında yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Söz konu şahıs tutuklandı.

POLİSİ GÖRÜNCE TASARRUFUNDAKİ UYUŞTURUCUYU YERE ATIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Öte yandan dün akşam Lefkoşa’da polisleri gören H.O. (E-36) tasarrufundaki yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere atarak kaçmaya çalıştı. Söz konusu kişi tutuklandı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ UYUŞTURUCU MESELESİNDE İKİ TUTUKLU DAHA VAR

Geçtiğimiz Cuma Lefkoşa’da tespit edilen kanunsuz uyuşturucu maddeyle ilgili ileri soruşturmada T.C. (E-21) ve İ.Y.(E-20) de tutuklandı.

PULYA AVINA YASAL İŞLEM

Çayırova’da pulya avlayan S.S.(E-54) hakkında yasal işlem başlatıldı. Polisin verdiği bilgiye göre, dün saat 08.30 sıralarında Çayırova’da Valya mevkiinde, file ağ kullanarak koruma altındaki pulya kuşlarını kanunsuz olarak avladığı tespit edilen S.S. (E-54) hakkında yasal işlem yapıldı.

DİPKARPAZ’DA YANGIN… BİN KARE ARPA BALASI VE 5 RÖMORK ARPA SAMANI KÜL OLDU

Dipkarpaz’da dün akşam Taşocağı Sokak’ta bir şahsa ait arazide henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında bin kare arpa balası ve 5 römork arpa samanı kül oldu.

AÇIK HALI SAHAYLA İLGİLİ YASAL İŞLEM

Girne’de Covid 19 önlemlerini yerine getirmeyerek, spor kompleksinin halı saha kısmını açık tutan 60 yaşındaki K.H. (E) hakkında yasal işlem yapıldı.

Polisin söz konusu olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.