Polisiye Haberler

Lefkoşa'da uyuşturucu... Alsancak'ta kasti hasar... Girne'de hırsızlık ve darp... Balıkesir'de köpeği vuran şahsa yasal işlem... Çatalköy'de karantina otelinden izinsiz çıkan şahsa yasal işlem...

UYUŞTURUCUDAN 2 KİŞİYİ TUTUKLANDI

Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde polisin şüpheli gördüğü araçta ve aracın yakınlarında uyuşturucu madde buldu ve olayla ilgili 2 kişiyi tutukladı.

Polise göre, dün gece saat 23.30 sıralarında Lefkoşa - Güzelyurt anayolu Mevlevi çemberi yakınlarında park halinde bulunan araçta şüpheli vaziyette görülen H.S. (E-31) ve araçta yolcu olan A.S.’nin (E-31), polisin geldiğini görmeleri üzerine tasarruflarında bulundurdukları yaklaşık 80 mg ağırlığındaki uyuşturucu maddeyi attıkları tespit edildi.

Akabinde araçta polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 20 mg ağırlığında uyuşturucu madde ve tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan madde içeren 1 adet sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

Soruşturma devam ediyor.

ALSANCAK’TA KASTİ HASAR

Alsancak’ta, Ü.T.’nin (K-53), “evden çıkmadığı” gerekçesiyle kiracının ikametgahına balkon kapısından girerek, 1 adet abajuru, 1 adet bardağı ve ikametgahın balkon sürme kapı camını kırarak, kasti hasara uğrattığı belirlendi.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

GİRNE’DE HIRSIZLIK

Girne’de faaliyet gösteren bir markette çalışan M.E.’nin (K-39) GSM şirketlerine ait satışı gerçekleşen telefon konturlarından elde edilen gelirden 309 bin 79 TL’yi çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

GİRNE’DE DARP

Girne’de önceki gece C.Y.(E-21), aralarında çıkan tartışma sonucu Hasan Gürtay’ı itip yere düşürdükten sonra darp etti ve ağız kısmına yumruk atıp dişinin kırılmasına sebep oldu.

Bahse konu şahsı tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.

BALIKESİR’DE KÖPEĞİ VURAN ŞAHISA YASAL İŞLEM

Balıkesir’de başıboş dolaşan köpeğin hava tüfeği ile açılan ateş sonucunda telef olduğu bilgisi polise gitmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen K.A. (E-73) aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

KARANTİNA OTELİNDEN İZİNSİZ ÇIKAN ŞAHSA YASAL İŞLEM

H.K.’nin (E-38) Çatalköy’de kalmakta olduğu karantina hotelinde odasından izinsiz ayrıldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.