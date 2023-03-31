Polisin trafikteki alkol denetimleri sonuç veriyor

Polis Genel Müdürlüğü yayınladığı bir basın açıklamasıyla sürücülerin alkollü araç kullanımıyla ilgili yapılan denetimlerin sonuç verdiği belirtilerek, karşılaştırmalı bir tablo yayınladı.Yayınlanan tabloya göre 2022 yılının 25-31 Mart tarihleri ile, 2023 yılının 25-31 Mart tarihleri arasındaki zaman diliminde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapan ve alkollü içki tesiri altında araç kullanıp rapor edilen sürücülerin sayısında azalma olduğu belirtildi.Verilen tarih aralığında alkollü içki tesiri altında kaza yapan sayısı 2022’de 6 iken 2023’te 4’e düştüğü, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp rapor edilen sürücü sayısının ise 2022’de 37 iken 20232te 20’ye düştüğü kaydedildi.Polis Genel Müdürlüğü yayınladığı bir basın açıklaması şöyle:“Trafik kazalarının meydana gelmesinde en önemli etkenlerden olan alkollü içki tesiri altında araç kullanma ile ilgili polisin denetimleri hız kesmeden devam ediyor.Polisin ülke genelindeki etkin trafik denetimleri sayesinde, alttaki tabloda da görüleceği üzere 2022 yılının 25-31 Mart tarihleri ile, 2023 yılının 25-31 Mart tarihleri arasındaki zaman diliminde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapan ve alkollü içki tesiri altında araç kullanıp rapor edilen sürücülerin sayısında azalma olduğu görülmektedir.Unutmayın!Alkol algıları köreltir ve dikkati dağıtır, alkollü içki tesiri altında araç kullanmayınız!"Kazasız ve güvenli sürüşler dileriz"