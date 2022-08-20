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Polis, telefonla dolandırıcılığa karşı uyarıda bulundu

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Polis, telefonla dolandırıcılığa karşı uyarıda bulundu

 Polis Genel Müdürlüğü, telefonla dolandırıcılık vakalarındaki artış üzerine halka yeniden uyarıda bulundu.

Telefon dolandırıcılarına karşı dikkatli olunmasını isteyen Polis, ev veya cep telefonlarından arayarak kendilerini polis olarak tanıtan, ad ve banka hesaplarının terör örgütüne karıştığını söyleyerek bilgi isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bu gibi durumlarla karşılaşanların derhal en yakın polis merkezine giderek konuyu rapor etmesi istenen uyarıda, "Unutmayın hiçbir polis sizden banka hesap bilgilerinizi telefoniyen istemez" denildi.
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