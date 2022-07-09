banner762
banner815
Mezarlıklara bayram ziyareti
Mezarlıklara bayram ziyareti
9 0
Şampiyon Bedi's de hazırlanıyor
Şampiyon Bedi's de hazırlanıyor
74 0
 
"Çöpünüzü atmayın, ateş yakmayın"
14 0
Böyle duyarsızlık kabul edilmez
Böyle duyarsızlık kabul edilmez
30 0
Zeytin ağaçları SOS veriyor
Zeytin ağaçları SOS veriyor
23 0
Türk-Sen: “Asgari ücret en az 10 bin 973 TL olmalı”
Türk-Sen: “Asgari ücret en az 10 bin 973 TL olmalı”
23 0
“Bu nasıl bir vicdan?”
“Bu nasıl bir vicdan?”
39 0
banner797

Polis Genel Müdürlüğü'nden sahte dolar uyarısı

banner476

banner825
Polis Genel Müdürlüğü'nden sahte dolar uyarısı

 
 

Lefkoşa, 9 Temmuz 22 (TAK): Polis Genel Müdürlüğü, Girne’de toplam 22 bin 700 sahte ABD Dolarının tedavüle sürüldüğünü açıklayarak, söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülmüş olabileceğini kaydetti ve aşağıda verilen seri numaraları ile başlayan 100’lük ABD Doları cinsinden para bulunanların dikkatli olması uyarısında bulundu.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 06 – 08 Temmuz tarihleri arasında iki kişinin tasarrufunda bulunan sahte paraların seri numaraları şöyle: “KK11264874CK11, KK11264873CK11, KB53287295KB2, KB53287296KB2, KL91537269BL12, KL91537270BL12, KL91537268BL12, KK11264875CK11, KL91537521BL12, KL91537520BL12”.

Açıklamada, “Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde bu seri numaraları ile başlayan 100’lük ABD Doları cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur” denildi.

 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.