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Ölümü kaza davasında beraat

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Değirmenlik- Girne yolu üzerinde 2019 yılında meydana gelen ve Yunus Alkan'ın hayatını kaybettiği trafik kazasından sorumlu tutulan şoför Ayhan Kılıç beraat etti

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Ölümü kaza davasında beraat

 
KKTC’de vatani görevini yapan Hakkarili Yunus Alkan, üç yıl önce Değirmenlik - Girne yolu üzerinde taksinin çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.
Değirmenlik - Girne yolu üzerinde meydana gelen ve Yunus Alkan'ın hayatını kaybettiği trafik kazasından sorumlu tutulan şoför Ayhan Kılıç’ın aleyhindeki karar dün açıklandı. Kılıç beraat etti.
Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Başkasının Ölümüne Neden Olmak suçuyla itham edilen sanık suçlamaları kabul etmemişti. Kararı okuyan Soytaç, sanığın süratli olmaması, yola aniden giren ve kamuflaj giyen Yunus Alkan’ı görme ihtimalinin olmaması, yol kenarındaki ağaç dalları nedeniyle kamuflaj giyen birini görme ihtimali olmadığını belirtti. Soytaç, tüm bu şartlar altında yola koşarak çıkan Yunus Alkan’ı görme ihtimali olmadığından kazanın önlenemez bir kaza olduğunu ve sanığın beraatine karar verdiklerini açıkladı.
Dava konusu olay nasıl olmuştu?
6 Temmuz 2019 tarihinde Değirmenlik Girne anayolu 2-3 kilometreleri arasında TLY 989 plakalı araçla Ayhan Kılıç, yolun solundan sağına geçmeye çalışan Değirmenlik’te sakin Yunus Alkan’a aracının sol ön kısmı ile çarpmıştı. Yaya Yunus Alkan, yol içerisine savrularak, yaralanmış ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
 

Ayhan Kılıç
 

 

Yunus Alkan
 
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