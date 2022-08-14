Narkotik polisinden 'Dolunay Operasyonu'

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 03.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Dolunay Operasyonu) kapsamında;

Beyarmudu Kara Giriş Kapısından KKTC‘ye geçiş yapan H.G.(E-53)’nin kullanımındaki ve C.G.(E-62)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada, C.G’ye ait bavul içinde yaklaşık 10 kilo ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 50 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.