Gönyeli’de bugün öğleden sonra dikkatsiz sürücü ile süratli motosikletlinin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 15:00 sıralarında Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde, 81 yaşındaki Mustafa Tansel, yönetimindeki SD 572 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa Bekir Şevki Naci Sokağa dönüşe geçmesi sonrasında yaşandı.

Tansel’in aracıyla dikkatsizce Bekir Şevki Naci Sokağa dönüşe geçtiği sırada Atatürk Caddesi üzerinde batı istikametine doğru seyreden ve kavşağa geldiği zaman süratini düşürmeyen 31 yaşındaki Aytekin Uygun yönetimindeki SA 295 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Aytekin Uygun’un kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

