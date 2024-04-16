Mezbaha dışında hayvan keserken yakalandılar



Ani ölümlerin sebebi

Güvercinlik’te ikametgahı içerisinde yaşamını yitiren Niyazi Mehmet İşler’in (E-45) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “akciğer enfeksiyonu ve akciğer kanseri” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da Çanakkale Gölet bölgesinde bulunan bir ağıl içerisinde, A.B. (E-35) ve Y.D.’nin (E-29), Veteriner Dairesi'nden alınmış izinleri olmadığı halde, mezbaha dışında toplam 10 adet kuzuyu kestikleri sırada suçüstü tespit edildiler.Bahse konu ağıl içerisinde tespit edilen sahiplik teskeresi ve kulak numaraları olmayan toplam 40 adet canlı kuzu ve toplam 10 adet cansız kuzu emare olarak alındı ve bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.Bafra’da faaliyet gösteren bir otel odası içerisinde yaşamını yitiren Cüneyt Akar’ın (E-50) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.KKTC’de izinsiz ikametÜlke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen toplam 4 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.Alayköy’de kayıp şahısPolise dün verilen bilgide; Alayköy’de Esila Tok’un (K-17), kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi. Bahse konu şahıs aranıyor.