“İyilik Festivali”nin geliri Kemal Saraçoğlu’na…

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda 4 Temmuz tarihinde “İyilik Festivali” isimli yardım konseri düzenlenecek. Festivalden elde edilecek tüm gelir, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak.

Yıllardır birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alan ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in desteklediği Devran Vudalı bu kez çok önemli bir projeye imza atıyor. Devran Vudalı ve gönüllü birçok isimle Kuzey Kıbrıs Turkcell’in İletişim Sponsorluğu’nda 4 Temmuz’da “İyilik Festivali” yardım konseri düzenlenecek ve tüm geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak. Bu kapsamdaVudalı, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir’e ziyarette buldu.Ziyarette, Devran Vudalı’ya Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Yekilisi Suzan Gürel de eşlik ederken, Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan ve ekibi de yer aldı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ziyaretteki konuşmasında Devran Vudalı’yı ve bu organizasyonun yapılmasında emeği geçen herkesi tebrik ederek, “Böylesi kalplerin birlikte olduğu önemli bir sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan mutluluk duyuyorum” dedi. Küçüközdemir, çoğunluğu gönüllülük esasına dayanan bu projenin herkese örnek olmasını diledi.

Devran Vudalı da yaptığı konuşmada kendilerini destekleyen ve anında projeye dahil olan Kuzey Kıbrıs Turkcell’e teşekkürlerini sundu. Gönüllü olarak yıllardır benzeri projelerle geliri tamamen Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı için organizasyonlar yaptıklarını belirten Vudalı, “Ülkemize, çocuklarımıza faydalı olmak istiyoruz. Bunun için çabalıyoruz” dedi.

Ziyarette Vudalı’ya eşlik eden Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Yetkilisi Suzan Gürel de bu projelerin vakıf için olan önemine değinerek katkı koyan ve destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’inİletişim Sponsorluğu’nda Merkez Lefkoşa’da (Yeni Pazarr Yeri) 4 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00'de gerçekleşecek “İyilik Festivali” yardım konserinde ülkemizin 8 yerli ve sevilen sanatçısının sahne alacağı belirtildi.

Yiyecek, içecek ve hediyelik eşya standlarının da yer alacağı konserde, gecenin sunuculuğunu Ayşe Karaca ve Soydan Korkmaz'ın üstleneceği, gecede Roham, Eril Cambaz, Sinan Güzen, Oneblood & Negro, Nafiz Dölek, Grup Rast, Frekans ve Salt’ın gönüllü olarak sahne alacağı belirtildi. Bunun yanında gecede Akare Dans ve Spor Merkezi, DanceBase Art Studio ve Cranberries Dance & Gym Center'in gösterilerininde yer alacağı vurgulandı.