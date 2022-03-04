Kuyuya düşen çocuk Sivil Savunma ekipleri tarafından kurtarıldı

Kalkanlı-Güzelyurt bölgesinde narenciye kesimi yapan bir ailenin, 2 yaşındaki çocuğu düştüğü sulama kuyusundan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve İtfaiye ekiplerinin ortak çalışması sonucunda kurtarıldı.Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Kalkanlı-Güzelyurt bölgesinde narenciye kesimi yapan bir ailenin, 2 yaşındaki çocuğunun bahçedeki sulama kuyusuna düştüğünü belirtti.Açıklamada, kuyuya düşen çocuğun Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve İtfaiye ekiplerinin ortak çalışması sonucunda kuyudan çıkarıldığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, çocuğun gerekli sağlık kontrollerinin yapılması maksadıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’ne ambulansla sevkinin gerçekleştirildiği ifade edildi.