banner762
“Ülkede iş ahlakı kalmadı”
“Ülkede iş ahlakı kalmadı”
24 0
Bu nasıl vicdansızlık?
Bu nasıl vicdansızlık?
60 0
 
YDÜ yenilgisiz liderliğini sürdürdü
YDÜ yenilgisiz liderliğini sürdürdü
10 0
“Böyle de trafik kontrolü yapılmaz ki!”
“Böyle de trafik kontrolü yapılmaz ki!”
56 0
Elektrikte limit karmaşası
Elektrikte limit karmaşası
39 0
UKÜ’de Uluslararası 2022 Futsal Kupası heyecanı başladı
UKÜ’de Uluslararası 2022 Futsal Kupası heyecanı başladı
14 0
Enginarcılar hırsızlardan mağdur
Enginarcılar hırsızlardan mağdur
119 0
banner797
banner794

Kuyuya düşen çocuk Sivil Savunma ekipleri tarafından kurtarıldı

banner476

banner714
Kuyuya düşen çocuk Sivil Savunma ekipleri tarafından kurtarıldı
Kalkanlı-Güzelyurt bölgesinde narenciye kesimi yapan bir ailenin, 2 yaşındaki çocuğu düştüğü sulama kuyusundan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve İtfaiye ekiplerinin ortak çalışması sonucunda kurtarıldı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Kalkanlı-Güzelyurt bölgesinde narenciye kesimi yapan bir ailenin, 2 yaşındaki çocuğunun bahçedeki sulama kuyusuna düştüğünü belirtti.
Açıklamada, kuyuya düşen çocuğun Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve İtfaiye ekiplerinin ortak çalışması sonucunda kuyudan çıkarıldığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, çocuğun gerekli sağlık kontrollerinin yapılması maksadıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’ne ambulansla sevkinin gerçekleştirildiği ifade edildi.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.