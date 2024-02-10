KSTU’da Mali Polis soruşturması kapsamında tutuklanan 2 zanlıya üçer gün tutukluluk verildi

Tutuklu sayısı dörde yükseldi

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTU) Mali Polis tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında dün tutuklanarak bugün nöbetçi mahkeme huzuruna çıkarılan Ç.I. ve S.I.'ya üçer gün tutukluluk verildi.





Zanlı Ç.I. “sahte belge düzenleme, sahtekarlıkla para temini, sahte belgeyi tedavüle sürme”, zanlı S.I. ise “sahte belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme” ile suçlanıyor.

Yargıç Meltem Dündar huzurunda görülen davalarda, Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliğinden Polis Memuru Ortunç Özbaylı yeminli şehadet vererek bulguları aktardı.

-“Kayıt, notlarının girilmesi ve diploma hazırlanması aynı gün yapıldı”

Özbaylı, Ç.I.’nın 17 Ekim 2022 tarihinde Üniversite’nin Psikoloji bölümüne kayıt yaptığının ve aynı gün notlarının girildiğinin ve diplomasının hazırlandığının tespit edildiğini söyledi. Polis, Ç.I.’nın İşletme Yönetimi Yüksek Lisans diploması ile ilgili kayıt, notların girilmesi ve diploma hazırlanmasında iki farklı tarih görüldüğünü belirterek, yüksek lisansta “başarısız” olan notunun dün Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarılan S.G’nin talimatıyla S.I. tarafından “başarılı” olarak değiştirildiğinin bazı ifadelerde ortaya konduğunu kaydetti.

Özbaylı ayrıca, Ç.I.’nin kademe ilerlemesi almak için bahse konu diplomalarını bir dilekçe ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ibraz ettiğini de ekledi.

Polis Memuru Özbaylı, rektör yardımcısı pozisyonundaki S.I.’nın ise bahse konu diplomalara imza attığını aktardı. İzahatı istendiğinde ise yüksek lisans diplomasını imzaladığını kabul ettiğini ancak lisans diplomasını imzalamadığını söylediğini belirterek, incelenmek üzere zanlıdan imza örnekleri alındığını kaydetti.

-11 ifade alındı

Dünden itibaren 11 kişiden ifade alındığını, daha birçok kişiden ifade alınması gerektiğini ve suçtan kaynaklı bir gelir elde edilip edilmediğinin de araştırılacağını anlatan Özbaylı, zanlıların soruşturmaya etki edebileceği gerekçesiyle üçer gün tutukluluk talep etti.

Savcı Hasan Boşnak da, zanlıların ağır ceza kapsamına giren ithamlarla karşı karşıya olduğunu söyleyerek, tahkikata ve emarelere etki edebilecekleri için üçer gün tutukluluk talep etti.

Duruşmada Ç.I.’nın avukatı Ali Tunçtaşlı da söz alarak, bahse konu diplomaları müvekkilinin düzenlemediğini, 2023 yılı içerisinde Üniversite'de datanın çöktüğünü ve kayıt, not işleme ve diploma hazırlama işlemlerinin bu nedenle bir günde sisteme işlenmiş olabileceğini söyledi. Tunçtaşlı ayrıca, Ç.I.’nın sağlık sorunları olduğunu belirterek, doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Zanlı S.I. da söz alarak, kendisinin asla sahte eylemlerde bulunmadığını söyleyerek, araştırmanın yapılmasını istediğini ifade etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlıların üçer gün poliste tutuklu kalmalarına ve Ç.I.’nın doktor kontrolünden geçirilmesine karar verdi.

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTU) Mali Polis tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında tutuklanan 2 kişi ise dün Güzelyurt’ta mahkeme çıkarılarak haklarında yedişer gün tutukluluk kararı alınmıştı.

Soruşturma kapsamında tutuklu zanlı sayısı 4 oldu

