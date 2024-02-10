banner913
banner932
Meteorolojiden toz uyarısı…
Meteorolojiden toz uyarısı…
18 0
2 tekne ile 41 Suriyeli sığınmacı daha
2 tekne ile 41 Suriyeli sığınmacı daha
22 0
 
Meteoroloji raporu... Yağışlı günler geliyor ancak sıcaklık 21 derece dolaylarında…
Meteoroloji raporu... Yağışlı günler geliyor ancak sıcaklık 21 derece dolaylarında…
129 0
Çamlıbel-Tepebaşı ile Kayalar Yolu kavşakları arası yarın trafiğe açılacak
Çamlıbel-Tepebaşı ile Kayalar Yolu kavşakları arası yarın trafiğe açılacak
19 0
Kamuda yetkili üç sendika Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde uyarı grevi yapacak
Kamuda yetkili üç sendika Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde uyarı grevi yapacak
17 0
Uçaklarda yeni dönem 'Bagajlarla birlikte yolcular da tartılacak'
Uçaklarda yeni dönem 'Bagajlarla birlikte yolcular da tartılacak'
1.3B 0
Tahsin’den Omonia’yla profesyonel sözleşme
Tahsin’den Omonia’yla profesyonel sözleşme
151 0
banner1012
banner985

Örgütleşen Soygun Çetesini, Üniversite Kurucularının İç Denetimi Ele Verdi.

banner974
Örgütleşen Soygun Çetesini, Üniversite Kurucularının İç Denetimi Ele Verdi.
banner971
​Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Universitesi kurucularının  üniversitede uzun zamandan beri yaptığı araştırmalar ve hazırladıkları raporlar sonucunda, Üniveriste içerisindeki örgütleşmiş yapıya ilişkin tespitlerini Mali Polis ile paylaşması, soruşturma sürecini başlattı.
 
MALİ POLİS ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA YÜRÜTÜYOR
 
​Mali polis, üniversite kurucularının şikayeti ve kararlı duruşu üzerine, üniversitede kapsamlı bir soruşturma başlatmış ve önemli bulgulara erişmiştir.
 
ADA’DAKİ BİRKAÇ ÜNİVERSİTE DAHA HAREKETE GEÇTİ
 
Bazı kaynaklara göre Mali polis ve üniversite Kurucularının iş birliği ile yürütülen çalışmalar birçok mali konudaki usulsüz işlemlerin aydınlatılmasına bağlı olarak yeni tutuklamalar getirebilecektir. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi kurucularının bu hareketleri, Ada’daki diğer birçok üniversiteyi de harekete geçirdi.
 
SORUŞTURMA GENİŞLEYEREK DEVAM EDİYOR.
 
​Üniversite kurucularının uzun soluklu çalışmaları sonucu yaptığı şikayet ve ortak çalışmalara bağlı olarak Büyük vurgun çetesinin çökertildiği operasyon, Üniversite ve Mali Polis iş birliğinde derinlemesine devam ediyor.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.