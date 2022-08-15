Korkutan kaza ucuz atlatıldı

Ercan-İskele anayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü yoldan çıktı ve toprak sete çarptıktan sonra 180 cm derinliğindeki hendeğe düştü



Ercan-İskele anayolunda dün sabah meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

46 yaşındaki Rasim Sevindik, yönetimindeki PZ 789 plakalı araçla seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve toprak sete çarptıktan sonra 180 cm derinliğindeki hendeğe düştü.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 57 yaşındaki Mehmet Emin Balbaros ve 20 yaşındaki Helin Balbaros, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

