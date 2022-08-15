banner762
banner815
6 0
Tatil evi veya villa kiralama revaçta
Tatil evi veya villa kiralama revaçta
19 0
 
Badmintonda yıldızlar ve gençler mücadele etti
Badmintonda yıldızlar ve gençler mücadele etti
16 0
Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri anıldı
Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri anıldı
34 0
Potada 6 kategoride 230 maç oynandı
Potada 6 kategoride 230 maç oynandı
17 0
Lapta'da yürekler ağza geldi
Lapta'da yürekler ağza geldi
78 0
Bentley’nin ilk elektrikli otomobili 2026’ya ertelendi
Bentley’nin ilk elektrikli otomobili 2026’ya ertelendi
25 0
banner797

Korkutan kaza ucuz atlatıldı

banner476

Ercan-İskele anayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü yoldan çıktı ve toprak sete çarptıktan sonra 180 cm derinliğindeki hendeğe düştü

banner825
Korkutan kaza ucuz atlatıldı

Ercan-İskele anayolunda dün sabah meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
46 yaşındaki Rasim Sevindik, yönetimindeki PZ 789 plakalı araçla seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve toprak sete çarptıktan sonra 180 cm derinliğindeki hendeğe düştü.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 57 yaşındaki Mehmet Emin Balbaros ve 20 yaşındaki Helin Balbaros, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.