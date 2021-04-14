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Kız çığlık atınca kaçtı

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Mağusa’da bir öğrenci yurdunda bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Aniefiok Malachi John tutuklandı

Kız çığlık atınca kaçtı
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Gazimağusa’da bir öğrenci yurdunda Aniefiok Malachi John isimli öğrenci, bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesi ile tutuklandı.
Kıbrıspostasına göre zanlı John “Cinsel saldırı” suçlaması ile Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.
Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Löğmen Yücetürk mahkemede verdiği ifadesinde, 11 Nisan 2021 tarihinde saat 00:30 sıralarında zanlı Aniefiok Malachi John’un arkadaşlarının aracılığı ile tanıştığı kızın rızası ile odasına gittiklerini ardından kızın rızası olmadan söz konusu şikayetçi kızı yatağa itip üzerine oturarak öpmeye çalışmak sureti ile cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı.
Kızın çığlık atması ile arkadaşlarından birisinin odaya geldiğini ve zanlının kaçtığını söyleyen Yücetürk, polise yapılan şikayet üzerine zanlının tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.
Soruşturmanın yeni başladığını belirten Yücetürk, zanlının tutukluluk süresinin uzatılmasını talep etti. Mahkeme, Aniefiok Malachi John’un soruşturmanın selameti açısından 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.
 
 
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