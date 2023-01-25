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Katil zanlısı aranıyor

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Katil zanlısı aranıyor
Polis bu sabah işlenen kadın cinayetiyle ilgili bir zanlının arandığını duyurdu.
Polisten yapılan açıklama şöyle:
Zehie Helin REESSUR (K-16)’un öldürülmesi meselesinde zanlı olarak görülen Sefer Buğra ALTUNDAĞ (E-21), polis tarafından aranmaktadır.
Bahse konu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur.
 
 
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