Katil zanlısı aranıyor

Polis bu sabah işlenen kadın cinayetiyle ilgili bir zanlının arandığını duyurdu.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

Zehie Helin REESSUR (K-16)’un öldürülmesi meselesinde zanlı olarak görülen Sefer Buğra ALTUNDAĞ (E-21), polis tarafından aranmaktadır.

Bahse konu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur.



