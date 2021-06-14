banner583
Hamitköy'de tarih yok oluyor
Hamitköy'de tarih yok oluyor
155 0
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
25 0
 
Yerli dondurmamızı destekleyelim
Yerli dondurmamızı destekleyelim
160 0
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
69 0
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
24 0
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
53 0
Milyarlarca lira heba mı edilecek?
Milyarlarca lira heba mı edilecek?
35 0
banner661

Karayeğen hayata tutunamadı

banner476

banner666
Karayeğen hayata tutunamadı
Trafik kazası sonucu yaralanan ve yoğun bakımda tedavi gören Ali Sinan Karayeğen yaşamını yitirdi. Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde 3 Haziran tarihinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım bölümünde tedavi gören 82 yaşındaki Ali Sinan Karayeğen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis Basın Subaylığından edinilen bilgiye göre Ali Sinan Karayeğen bugün hayatını kaybetti....
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.