İskele’de uyuşturucu operasyonu

İskele’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 80 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
Polisin açıklamasına göre, “Gün Sonu Operasyonu” kapsamında H.Y.’nin (E-28) ikametgahında yapılan aramada uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğun inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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