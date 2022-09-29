Iraklıları Güney’e kaçak geçirdiler

Irak uyruklu Mohammad Kamil Ali’nin, Irak vatandaşı 8 kişiyi Alayköy'de askeri yasak bölgeyi ihlal edip Güney Kıbrıs’a geçişlerini sağladığı tespit edildi





Alayköy’de İnsan kaçakçılığı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mohammad Kamil Ali Ali mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler, olguları aktardı.

Polis, 26.09.2022 tarihinde Alayköy'de meydana gelen "Ağır bir cürüm İşlemek İçin Gizli ittifak" suçu ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturmada; Irak uyruklu 46 yaşındaki Mohammad Kamil Ali Ali'nin yardımı ile Girne'de sakin taksi şoförü 49 yaşındaki Murat Aslan ve 28 yaşındaki Mehmet Durmaz'ın kullanımında bulunan taksi araçlarla aranmakta olan ve isimleri tespit edilen Irak vatandaşı 8 kişiyi konu tarihte Alayköy'de 20 Temmuz caddesi üzerine getirilerek adı edilenlerin 1.Derece Askeri Yasak Bölge'yi ihlal edip Güney Kıbrıs’a geçişlerini sağlayıp insan kaçakçılığı suçunu işlediğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, tahkikatın henüz yeni başladığını, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyip, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

