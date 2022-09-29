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Almanya hayali karakolda bitti

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KKTC'den çıkış yapıp Almanya gidebilmek için havaalanında sahte İtalya kimlik kartını veren Diana Antwiwaa tutuklandı

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Almanya hayali karakolda bitti
 
 
Havalalanından sahte kimlik ile çıkış yapmak isterken yakalan zanlı Diana Antwiwaa mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, zanlı Diana Antwıwaa’nın, 27.09.2022 tarihinde, saat 08:10’da Havaalanında Yolcu Çıkış Salonu'nda, KKTC'den çıkış yapıp Almanya gidebilmek için tasarrufunda bulunan ve Augusta Boateng Yeboah adına isdar olunan İtalya kimlik kartını görevli muhaceret memuruna vererek Başkasının Kimliğine Bürünüp, Sahte davranışla Kayıt temin etmeye teşebbüs ettiği esnada konu yerde görevli muhaceret memuru tarafından suçüstü tespit edildiğini belirtti.
Polis, aynı gün Zanlı aleyhinde yapılan muhaceret soruşturmasında 04.04.2022 tarihinde KKTC'ye 60 gün vize ile giriş yapıp 03.06.2022 tarihinden itibaren KKTC'den çıkış yapmayarak izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının mesele ile ilgili gönüllü ifade verip işlemiş olduğu suçunu itiraf ettiğini belirtti. Polis, bahse konu kimlik üzerinde PGM Sahtecilik şubesinde yapılan incelemede, kimlik üzerindeki resim ile zanlı arasında farklılar olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlının 2 ay süre ile Merkezi cezaevinde hükümsü tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.
 
 
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