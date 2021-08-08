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İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

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İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Alsancak’ta bir inşaatın birinci katından düşen işçinin yoğun bakımda tedavisi sürerken, olayda ihmali görülen inşaat sahibi ve ustabaşı tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün Alsancak’ta M.K.’ye (E-34) ait yapımı devam etmekte olan inşaatın birinci katında, korkulukları bulunmayan balkonda tuğla ören Waqar Younas (E-29), muhtemelen dengesini kaybederek 3.08 metre yükseklikten beton zemine düştü. İşçi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına bulunuyor.

Meselede ihmali görülen inşaat sahibi ve ustabaşı F.K. (E-49) tutuklandı.

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