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İki araç uçuruma yuvarlandı

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Kar yağışı ve buzlanan yollar nedeniyle iki araç Selvilitepe’de uçurumdan yuvarlandı. Her iki kazada da yaralanan olmadı

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İki araç uçuruma yuvarlandı

Ülkede etkili olan kar, bazı sürücülere zor anlar yaşattı. Dün meydana gelen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, Selvilitepe - Kozan yolu üzerinde Kozan istikametine doğru seyreden Hüseyin SAĞOL yönetimindeki LZ 924 plakalı araç kontrolden çıkarak yolundan çıkıp çam ağacına çarptı.


Yine aynı güzergah üzerinde Kozan istikametine doğru seyreden Savaş Bakay, yönetimindeki FR 393 plakalı araç da kontrolden çıkarak yolun solundan çıkıp takla attı. Her iki kazada da yaralanan olmadı.
 
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