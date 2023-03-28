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Hurma ağacının gövdesine çarparak durdu

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Hurma ağacının gövdesine çarparak durdu
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Girne'de öğleden sonra GAÜ kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce kaldırıma sonra da hurma ağacına çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 14:00 sıralarında, Girne’de Üniversite Yolu Sokak üzerinde, Efe UÇAR (E-19) yönetimindeki NS 734 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan kaldırıma ve hurma ağacına çarpmasıyla yaşandı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Efe UÇAR ve araçta yolcu olarak bulunan Utku ÇINAR (E-20), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olurken, yine araçta yolu olarak bulunan Alican HADDUR (E-20) ve Yiğit TUFAN (E-19) ise kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor. 
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