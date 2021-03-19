Hamitköy'de oğlak hırsızlığı

Hamitköy'de zaman zaman yaşanan hayvan hırsızlıklarına bir yenisi daha eklendi.Hamitköy'de hayvancılık yaparak hayatını kazanan Naziyet Sakallı'nın mandrasına giren hayvan hırsızları 6 oğlağı çaldılar.Lefkoşa çevre yolu üzerinde bulunan Naziyet Sakallı'nın mandrasına giren hırsız veya hırsızlar çaldıkları oğlakların boğazlarını da büyük bir pişkinlik sergileyerek mandranın yanında kestiler.Naziyet Sakallı'nın şikâyeti üzerine olayla ilgilenmeye başlayan polisin araştırması sürerken, hırsızlar henüz yakalanmadı.