Tepkisini fıkrayla gösterdi

Otelciler Birliği ve Casinocular Birliği Asbaşkanı Ercan Turhan, isim vermeden

KIT-SAB, RES-BİR, KIT-REB, KAİB ve KAR-İŞ’in katılımıyla oluşturulan Turizm Örgütleri Platformu’na tepki gösterdi.

Ercan Turhan konuyla ilgili tepkisini fıkrayla dile getirdi.

Ercan Turhan’ın paylaşımı şöyle:

“Fıkra bu ya; Cehennemde yeni bir zebani işe başlamış. İlk gün kıdemli zebani tarafından gezdiriliyormuş. Her yerde dev, yüksek kaynar kazanlar içinde yanan insanlar ve her bir kazanın başında zebaniler varmış. Bizimki bakmış derin bir kazanın başında 5 zebani bekliyor.

– Bu ne demiş ?

– Bu Almanların kazanı, sürekli birlik olup yardımlaşıp üst üste çıkarak yukarıya tırmanıyorlar ve oradaki zebaniler de tırmananı tekrar aşağıya atıyor…

Biraz daha ilerlemişler dev bir kazan daha. Başında 3 zebani bekliyormuş. Bizimki yine dayanamamış;

– Peki burada niye 3 zebani bekliyor?

– Bu da Amerikalıların kazanı, bunlar da arada yardımlaşıp çıkmaya çalışıyorlar ve görevli 3 zebani yukarıya çıkanı tekrar aşağıya atıyor.

Bizimki bakmış bir sürü dev kazan ve her kazanın başında çeşitli sayıda görevli zebani varken ileride bir kazan var ki başında hiç zebani falan yok. Hemen atılmış;

– Yahu bu kazanda niye görevli zebani yok, boş mu?

Kıdemli artık bıkkın bir şekilde cevaplamış;

– O Türklerin kazanı. Görevli zebaniye gerek duymuyoruz. Zaten içlerinden birisi çıkmak için çaba sarf ettiğinde diğerleri birlik olarak hemen onu aşağıya çekiyor.

An itibarı ile içinde bulunduğumuz durum aynen böyle yıllar önce turizmcilerin yaptığı ziyarette dönemin Turizm Bakanı Erkan Mumcu bu fıkrayı bana anlatmıştı”