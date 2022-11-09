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Girne'de yaya kazası ucuz atlatıldı

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Girne'de yaya kazası ucuz atlatıldı
Girne’de bugün sabah saatlerinde yaşanan yaya kazası yürekleri ağza getirdi.

Saat 10.00 sıralarında Hirondel Çemberi olarak bilinen kavşak yakınlarında bir kadının yolu güneyden kuzeye doğru geçmek istediği sırada UD 491 plakalı araç  sürücüsünün dikkatsizliği sonucunda çarpmasıyla yaşanan kazada kadın yaya yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

 
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