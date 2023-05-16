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İnşaattan düşen kişi yoğun bakımda

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İnşaattan düşen kişi yoğun bakımda
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Geçitköy’de dün, bir inşaatın merdiven basamaklarından inerken düşen 55 yaşındaki Ali Akpınar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Akpınar’ın yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı açıklandı.
 
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