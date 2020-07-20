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Girne'de alkollü sürücü iki kişiye çarptı

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Girne'de alkollü sürücü iki kişiye çarptı
20 Temmuz 2020 Pazartesi 12:43

Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi’nde bugün 03.00'te alkollü bir sürücü, iki yayaya çarptı.
Polis bültenine göre, 24 yaşındaki Göktürk Gültekin, yönetimindeki JH 846 plakalı salon araçla doğu istikametine alkollü içki tesiri altında seyrettiği sırada, o esnada caddenin güneyinde kuzeyine doğru yaya olarak geçmekte olan 20 yaşındaki Enes Dündar ve 22 yaşındaki Batuhan Demiriz’e çarptı. 
Kaza sonucu yaralılar Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavilerinden sonra, Enes Dündar ortopedi servisinde, Batuhan Demiriz ise yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. 
Araç sürücüsü tutuklandı. 

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