Gelir ve Vergi Dairesi'ndeki vurgunun miktarı dudak ucuklattı

Maliye Teftiş Kurulu tarafından Gelir ve Vergi Dairesi Lefkoşa Şubesi’nde 13.06.2019-13.06.2020 tarihlerini kapsayan denetim sırasında Tahsilat Memuru Öykü Balıkçıoğlu’nun 2 bin 388 ehliyet yenileme işlemi gerçekleştirip, 903 bin 392 TL açık belirlendiği polis tarafından açıklanırken, Balıkçıoğlu'nun 2014-2016 yılları arasındada kasasında açık tespit edildiği belirtildi

Lefkoşa’da meydana gelen Kamu Görevlisi Tarafından Sirkat suçundan methaldar olarak tutuklanan zanlı Öykü Balıkçıoğlu dün teminat mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Yahya Suiçmez, olguları aktardı. Polis, zanlı Öykü Balıkçıoğlu’nun Kamu Görevlisi Tarafından Sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 01.07.2020 tarihinde, Maliye Teftiş Kurulu tarafından Gelir ve Vergi Dairesi Lefkoşa Şubesi’nde 13.06.2019-13.06.2020 tarihlerini kapsayan denetim sırasında Tahsilat Memuru Öykü Balıkçıoğlu’nun 2 bin 388 ehliyet yenileme işlemi gerçekleştirip, 903 bin 392 TL açık belirlendiğini söyledi. Polis, olayın polisin bilgisine 02.07.2020 tarihinde geldiğini belirtti. Polis, zanlının evinde yapılan arama esnasında tahsilat bölümüne ait farklı kişilere ait makbuzlar bulunduğunu söyledi. Polis, dairenin geriye dönük de işlemleri inceleyeceğini ve sirkat edilen meblağın artabileceğini belirtti. Polis zanlının tutukluluk süresince 40 kişiden ifade alındığını ve zanlının tahkikatın devam ettiğini, açığın büyümesinin beklendiğini kaydetti. Polis, ehliyet biriminde geriye dönük işlemlerle ilgili tahkikatın devam ettiğini ve zanlının veznesindeki açığın yükselmesinin kuvvetle muhtemel olduğunun altını çizdi. Polis, zanlının sistemde hata olduğunu ve bu açıklarla alakası olmadığını söylediğini kaydetti. Polis, zanlı Öykü Balıkçıoğlu’nun aleyhinde Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlının aleyhinde idari soruşturma başlatıldığını ve işten durdurulabileceğinin altını çizdi. 2014 ve 2016 yılına ait de zanlı Öykü Balıkçıoğlu’nun veznesinde açıklar olduğunun belirlendiğini söyleyen polis, 2016 yılına ait zanlının veznesinde 42 bin TL açık tespit edildiğini, olayın polise aktarılması için rapor yazıldığını ancak açığın polise bildirilmediğini anlattı. Polis, zanlı Öykü Balıkçıoğlu’nun Kasım 2019 tarihinden bugüne aylık 25 ile 30 bin TL harcaması olduğunun belirlendiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının banka hesaplarının beklendiğini, çalınan paranın bulunamadığını, zanlının polise yardımcı olmadığını ayrıca mal varlığına tedbir konduğunu kaydetti. Polis, Gelir ve Vergi Dairesi’nde idari ve denetimde ihmalleri olanların da araştırılacağını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının yargılanmaktan kaçabileceğini savunup, tutuklu yargılanmasını talep etti. Zanlının avukatı Burçin Sertbay, müvekkilinin tutuklu yargılanması talebine itiraz etti. Sertbay, müvekkiline kefil olabilecek 5 tanık dinletti. Sertbay, zanlı Öykü Balıkçıoğlu’nu dinletti. Balıkçıoğlu, suçlamaları kabul etmediğini söyledi ve yargılanmaktan da kaçmayacağını savundu. Savcı Behrat Mavioğlu, yargılanmaktan kaçabileceğini beyan edip, 3 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesini talep etti. Avukat Burçin Sertbay ise müvekkilinin teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının işlediği suçun ciddiyetine değinip, bir yıllık süreçte planlayarak 903 bin TL’yi sirkat ettiğinin ileri sürüldüğüne ve sadece zanlının veznesinde açık olduğunun altını çizdi. Sağer, zanlının hapis cezası almasının kuvvetle muhtemel olduğunu ve miktarın artabileceğine dikkati çekerek, zanlının açığa alınmasını ve ülkede ciddi kalıcı bir bağının da kalmadığına değindi. Sağer, zanlının yargılanmaktan kaçabileceğine dikkat çekip, 3 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi.