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Geçitköy'de devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı

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Geçitköy'de devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı
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Geçitköy'de bir beton mikseri devrildi, patlayan camları nedeniyle sürücüsü yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre kaza 14.20'de Geçitköy-Girne ana yolunun 1-2. kilometreleri arasında oldu.

Engin Kaya'nın (E-54) yönetimindeki PF 897 plakalı beton mikseri, şoförün dikkatsizliği ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sağa meyilli virajda yolun solunda devrildi.

Beton mikserinin şoförü Engin Kaya, aracın yan yatması esnasında ön cam ve sol kapı camının patlaması sonucu yaralandı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Kaya, tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

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