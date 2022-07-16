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Gaziveren'de kötü kaza: 1 yaya ağır yaralı

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Gaziveren'de kötü kaza: 1 yaya ağır yaralı
Gaziveren'de, araç yayaya çarptı.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Afrodit Otel yolu üzerinde, Lefke'de sakin Malvin Tambara(E-26), yönetimindeki GJ 103 plakalı araç ile kuzeybatı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmiş ve o esnada yolun sağ tarafında yaya olarak yürümekte olan Gaziveren'de sakin Vıatcheslav Bushlanov'ya (E-76)  çarptı.
 Bu sabah meydana gelen kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Vıatcheslav Bushlanov kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
GJ 103 plakalı araç sürücüsü Malvin Tambara tutuklandı.
 
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