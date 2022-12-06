banner875
banner885
LAÜ’de “Neşeli Cumartesiler” başladı
LAÜ’de “Neşeli Cumartesiler” başladı
7 0
Sıfırdan Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?
Sıfırdan Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?
20 0
 
26 0
“Ülkemizde trafik sorumsuzluğu kaldıramayacak kadar hassas”
“Ülkemizde trafik sorumsuzluğu kaldıramayacak kadar hassas”
9 0
Doğan, ikinci devrede Çetinkaya’yı yıktı
Doğan, ikinci devrede Çetinkaya’yı yıktı
36 0
2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Mulla-Çağla ikilisi
2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Mulla-Çağla ikilisi
21 0
Zerrin Üstel'den dayanışma örneği
Zerrin Üstel'den dayanışma örneği
27 0
banner878
banner887

Gazimağusa’da asayiş ve trafik operasyonu yapıldı

banner476

Gazimağusa Polis Müdürlüğü, sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik denetimleri yaptı. Denetimlerde; kumarhanede bulunması yasak olan 9 kişi tespit edildi, 12 araç ise trafikten men edildi.

banner825
Gazimağusa’da asayiş ve trafik operasyonu yapıldı
 

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nün sorumluluk sahası içerisinde, dün 20.00 – 24.00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Denetimler kapsamında kontrol edilen kafeler, barlar, restoranlar, marketler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde yapılan denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 9 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise 725 araç sürücüsü kontrol edildi ve çeşitli suçlardan 251 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 12 araç ise trafikten men edildi.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.