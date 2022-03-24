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Gazimağusa'da uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi

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Gazimağusa'da uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi

Gazimağusa’da yapılan aramada üzerinde uyuşturucu ve tabanca bulunan bir kişi tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 45 yaşındaki E.Ş.Y. (E) üzerinde ve arabasında yapılan aramada 1 tabanca, tabancaya ait şarjör ile içerisinde iki adet canlı mermi, satışa hazır hale getirilmiş paketler halinde 25 gram ağırlığında metamfetamin ile 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Dün 13.00 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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