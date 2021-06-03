Düzova’da patlama: Hurdacı ağır yaralandı

Düzova'da 62 yaşındaki Mehmet Semagezdi, demir hurda yığınlarını kesmekte olduğu sırada henüz tespit edilemeyen bir nedenden ötürü patlama meydana geldi. Semagezdi, ağır yaralandı

Düzova’da meydana gelen patlamada 62 yaşındaki Mehmet Semagezdi ağır yaralandı.Hurda işiyle uğraşan Semagezdi’nin dün öğle saatlerinde Beyköy atış alanında bulduğu patlamamış bir mühimmatı evine götürdüğü, ardından olayın gerçekleştiği ifade edildi. Olay yerinden edinilen ilk bilgiye göre Semagezdi ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Düzova Muhtarı Yılmaz Yılmazoğulları’nın verdiği bilgiye göre; Mehmet Semagezdi’yi ağır yaralı vaziyette eşi buldu. Yılmaz Yılmazoğulları, "Mehmet Semagezdi’nin yüzünde ve bacaklarında yaralar olduğunu" söyledi.Polis, patlamanın detaylı içeriğiyle ilgili bölgedeki görgü tanıklarından ve Semagezdi'nin komşularından bilgi topluyor, ifade alıyor.Bölgede görevli polis ekipleri güvenlik şeritleriyle tedbir alırken, bomba uzman ekipleri ve olay yeri inceleme de patlamanın olduğu evin avlusuna gelerek geniş çaplı inceleme yaptı.