Doktor ve eczacı, sahte yeşil reçeteden tutuklandı

Mağusa’da ‘yeşil reçeteye tabi olan ilaçları’ muayene etmediği kişiler adına yazdığı gerekçesiyle Dr. İlkay İstillozlu ve İstillozlu’yu teşvik eden eczacı Eser Avcı tutuklandı

Gazimağusa’da yeşil reçeteli ilaçların reçete edilmesi konusundaki usulsüzlükle ilgili biri hekim, biri eczacı tutuklandı.

2022 yılı eylül-ekim aylarında Gazimağusa’da hekim olarak görev yapan 71 yaşındaki Dr. İlkay İstillozlu, yeşil reçeteye tabi olan ilaçları, eczacı 27 yaşındaki Eser Avcı’nın teşvikiyle muayene etmediği kişiler adına yazdı. Söz konusu hekim, 32 yaşındaki isminin baş harfleri reçeteleri M.T.’ye vererek eczacı Eser Avcı’ya ulaştırdı.

Resmi evrak sahteleme ve sahte resmi evrağı tedavüle sürme meselesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, Dr. İlkay İstillozlu ve eczacı Eser Avcı tutuklandı.

Resmi Evrak Sahteleme, Sahte Resmi Evrağı Tedavüle Sürme Ve Eczacılık Ve Zehirler Yasasına Aykırı Hareket suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Dr. İlkay İstillozlu ve Eczacı Eser Avcı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, olguları aktardı. Polis, 2022 yılı Eylül-Ekim ayı içerisinde muhtelif tarihlerde Mağusa’da aynı yerde faaliyet gösteren, Mağusa’da sakin iç hastalıkları uzmanı Zanlı 1 Dr. İlkay İstillozlu’nun sahibi ve işletmecisi olduğu kliniğinde yeşil reçeteye tabi olan “Lyrica” isimli ağrı kesici olarak kullanılan ilaçları Cihangir’de faaliyet gösteren Eser Avcı Eczanesi isimli işyeri sahibi İnönü’de sakin Zanlı 2 Eser Avcı’nın teşviki ile 8 farklı kişiyi muayene etmeden ve görmeden bu ilacı Sağlık Bakanlığına ait yeşil reçete yazarak Resmi evrakı sahteleyip akabinde düzenlemiş olduğu yeşil reçeteleri Mağusa’da faaliyet gösteren Güç Ecza deposunda Pazarlamacı olarak çalışan M. T.’ya verip konu reçetelerin Cihangir’de faaliyet gösteren Eser Eczanesine gönderip Sahte Resmi Evrakı tedavüle sürdüklerini anlattı.

Polis, Dr. İlkay İstillozlu ve Eser Avcı’nın derdest emri gereği tutuklandığını ve sekiz adet yeşil reçetenin Eser Avcı’dan ve yazılan reçete defterinin de Dr. İlkay İstillozlu’nun kliniğinde tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, davalarında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 10’ar bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 100 biner TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

