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Hollandalı yıldız, Miracle Karşıyaka için geldi

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Hollandalı yıldız, Miracle Karşıyaka için geldi
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Yerli transferde hareketli günler geçiren Süper ligin yeni ekibi Miracle Karşıyaka, yabancı transferde de Pote’den sonra düğmeye basarak, Hollandalı yıldız Edwin Gyasi’yi bugün öğle saatlerinde ülkeye getirdi. Az Alkmaar alt yapısından yetişen Hollandalı yıldız Gyasi ile bir araya gelen MiracleCash&More direktörü Hakan Törehan, Miracle Karşıyaka Kulüp Başkanı Umut Düzdaban ve Teknik Direktör Caner Oshan, Edwin Gyasi ile yaptıkları görüşme sonrasında büyük oranda anlaşma sağladı. Az Alkmaar alt yapısında yetişen 31 yaşındaki Edwin Gyasi, Hollanda da Heracles ve Roda takımlarında forma giyerken, Norveç’in Aalesund, MLS takımlarından Dallas’da forma giydi. Türkiye Birinci liginde Bolu ve Samsunspor’da da boy gösteren Hollanda’lı Gyasi, son olarak Arnavutluk Süper lig takımı olan FK Kukesi’de forma giydi. 14 kez Gana milli forması da giyen Edwin Gyasi, çok büyük bir sürpriz çıkmaması durumunda yeni sezonda Miracle Karşıyaka forması giyecek.
 
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