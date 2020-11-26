Dikkat: Piyasada sahte Eurolar dolaşıyor

Polisten verilen bilgiye göre, 25 Kasım tarihinde Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir bankaya, aşağıda seri numaraları verilen 50 Euro’luk banknotlardan oluşan sahte paraların tedavüle sürüldüğü tespit edildi.
Tedavüle Sürülen Sahte Paraların Seri Numaraları:
SA 1268095793, PB 3612663034, RC2382759076, UD 3156852069, ZC 3634702628, ZC 1534711559, VA5723782049, SD 5008235348, WA 1616889259, UC 9158217049 ve
UA 6154613067.
Söz konusu sahte paradan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde 50 Euro cinsi para bulunduran, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri istendi.
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