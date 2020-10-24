Cep telefonunu karıştırdı diye eşini dövdü

Mağusa’da cep telefonunu karıştırdığı gerekçesiyle eşini darp eden Emircan Topaloğulları tutuklandı. Daha önceden de benzer sabıkası olan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı





Mağusa’da cep telefonunu karıştırmasını bahane ederek eşini elleri ve ayakları ile ciddi şekilde darp eden Emircan Topaloğulları tutuklandı.

Zanlı “darp” suçlaması ile dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Kıbrıspostası’na göre hakkında yürütülen polis soruşturmasının tamamlanmasının ardından teminata bağlanan zanlı yargılanıncaya dek serbest bırakıldı.

Polis, zanlı Topaloğulları’nın benzer suçtan yargılanmayı beklediği davası olduğunu anımsattı.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklayıp seyahat belgelerine el konulması, zanlının 6 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 1 kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile serbest bırakılmasına emir verdi.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru İbrahim Çangaroğlu, zanlının 22 Ekim 2020 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Mağusa’da ikametgahının yatak odası içerisinde cep telefonunu karıştırdığı gerekçesi ile tartıştığı eşini elleri ve ayakları ile darp ettiğini açıkladı. Zanlının şikayet üzerine tutuklandığını kaydeden Çangaroğlu, zanlının benzer suçtan askıda davası bulunduğunu kaydetti. Zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirten Çangaroğlu, Emircan Topaloğulları’nın teminata bağlanmasını talep etti.



