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Aksa Elektrik Santrali’ni devre dışı bırakmak isteyen 2 kişi suçüstü yakalandı

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İzinsiz girdikleri, jeneratöre giden yakıt vanasını kapatarak Aksa Elektrik Santrali’ni devre dışı bırakmak isteyen 2 kişi suçüstü yakalandı.

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Aksa Elektrik Santrali’ni devre dışı bırakmak isteyen 2 kişi suçüstü yakalandı
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İzinsiz girdikleri, jeneratöre giden yakıt vanasını kapatarak Aksa Elektrik Santrali’ni devre dışı bırakmak isteyen 2 kişi suçüstü yakalandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, iki kişi dün gece saat 23.30 sıralarında, Kalecik’te faaliyet gösteren Aksa Elektrik Santraline girdi.
Aksa’ya ait jeneratöre giden yakıt vanasını kapatıp santrali devre dışı bırakmak için mülke tecavüz eden M.N.(E-38) ve M.K.(E-36) güvenlik görevlileri tarafından tespit edildi.
Bahse konu şahıslar tutuklanırken, polisin olayla ilgili soruşturması da sürüyor.
 
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